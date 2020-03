El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que en su deseo lógicamente no está el "aplazar" las elecciones autonómicas del 5 de abril, pero ha señalado como algo "evidente" que las autoridades sanitarias "irán diciendo qué es lo mejor".

En declaraciones a los periodistas con motivo de un desayuno en Ferrol a modo de balance de sus once años al frente del Gobierno, ha admitido, un día después de decir a los medios de comunicación que sería coherente sopesar un aplazamiento de los comicios, que no "hay antecedentes en España" y que la "normativa no prevé esos supuestos".