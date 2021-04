El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el foro económico "Wake Up Spain" organizado por El Español. EFE/ Wakeup

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar este martes contra el Gobierno por no dotarse de una ley para combatir la pandemia y se ha mostrado a favor, "como solución menos mala", de prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo para blindar la seguridad jurídica de las decisiones que tomen las autonomías.

Tras su participación en el foro "Wake Up, Spain!", organizado por "El Español" e Invertia, Núñez Feijóo ha defendido que no son las comunidades autónomas las que presionan al Ejecutivo, sino la covid-19 y ha arremetido contra la cogobernanza del Gobierno porque "no se la cree nadie".