En su XX congreso, el PP ha encumbrado a Alberto Núñez Feijóo, que mañana será proclamado líder del partido y le ha encomendado la misma meta que el propio presidente de la Xunta de Galicia se ha fijado para sí mismo: ganar y gobernar, y abrir, desde una unidad "innegociable", una nueva página en la formación, tras cerrar la de Pablo Casado.

"He venido aquí para ganar y para gobernar si no, no hubiera venido, lo vamos a trabajar todos los días", ha afirmado Feijóo en el discurso con el que ha cerrado la primera jornada del cónclave en Sevilla en el que, esta vez sí, será elegido por aclamación, un escenario que muchos deseaban en 2018, como salida al shock que dejó la moción de censura a Mariano Rajoy.