El expresidente del Gobierno Felipe González ha insistido en que en Venezuela está establecida una dictadura y al frente está "un tirano" llamado Nicolás Maduro, quien es "un necio" que utiliza el poder "de manera destructiva".

Así lo ha manifestado durante su intervención en la conferencia "Estado de derecho y Derechos Humanos en las Américas", en el marco del World Law Congress, y ha recalcado que "no se puede seguir cuestionando si es legitimo o no, porque no lo es".