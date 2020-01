El rey Felipe VI (c) saluda al ex ministro del Interior del Partido Popular y miembro de la Fundación Gregorio Ordóñez, Jaime Mayor Oreja (5d) junto a otros miembros, como la ex alcadesa de Madrid, Ana Botella (i), el hijo de Gregorio Ordóñez, Javier Ordóñez Iríbar (2i), su hermana Consuelo Ordóñez Fenollar (3i) o la ex presidenta del Partido Popular en el País Vasco, María San Gil (4d) durante una audiencia real celebrada en el Palacio de la Zarzuela, Madrid hoy 20 de enero de 2020. EFE/Fernando Alvarado