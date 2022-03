La fiscal delegada en Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres, ha asegurado que "cuando la igualdad exista ya no tendremos violencia de género" y ha abogado por "tolerancia cero a situaciones de desigualdad".

En una entrevista con Efe, Flor de Torres ha indicado que la igualdad todavía no existe y ha pedido que denunciemos todas las situaciones en la que las mujeres no están representadas "no es un acto de igualdad, no es equitativo, ni ponderado" y ha lamentado que "es una realidad aplastante".