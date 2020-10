El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha pedido que la Comunidad no caiga "en el mismo error" que en junio, cuando "quería pasar de una fase a otra (de desescalada) y no se daban las condiciones", y ha insistido en que no se puede "adelantar acontecimientos" para no generar "confusión".

En declaraciones en Antena 3, Franco ha insistido en que la voluntad del Gobierno de la nación es "colaborar" con Madrid, y ha recordado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que "el único enemigo de los madrileños es la pandemia".