El candidato a defensor del pueblo, Ángel Gabilondo (c), en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso este miércoles. EFE/ Mariscal

El futuro Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha asegurado este miércoles en el Congreso que no será sectario en su nuevo cargo y que trabajará por el interés de todos los ciudadanos: "No debo, ni quiero, ni puedo excluir a nadie, ahora no debo ser partidista ni sectario".

De esta forma se ha pronunciado Gabilondo en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo que ha aprobado por 27 votos a favor y 4 en contra la "idoneidad" del candidato y ahora debe elevar la propuesta favorable a los plenos del Congreso y del Senado.