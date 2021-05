El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este domingo en el acto de cierre de campaña electoral que el PSOE es "lo bueno por conocer" en el Gobierno madrileño y ha animado a ir a las urnas el próximo martes 4 de mayo para impedir que gobiernen los "desleales".

"Vamos a cambiar Madrid. Si nosotros no vamos a votar, ellos se quedan. Conviene no olvidar que si nosotros no vamos, solo van ellos. Si no vamos a votar, perderemos todo", ha dicho Gabilondo en un mitin celebrado en el auditorio al aire libre de Entrevías, en un día del Dos de Mayo que, además de ser la fiesta de la Comunidad de Madrid, también es el 142º aniversario del partido socialista.