Concepción Gamarra, miembro del equipo de negociación del Comité para la Gobernabilidad del PP, ha asegurado este domingo que el PP hablará "con todo el mundo" y buscará acuerdos que permitan "gobiernos de centro derecha" y lo hará "sin ningún tipo de cambio de cromos, ni mercadeo, con madurez".

La también vicesecretaria de Política Social del PP, en declaraciones a los periodistas en Logroño antes de asistir a un acto del Día Nacional del Celíaco, ha añadido que "Ciudadanos (Cs) y Vox tendrán que explicar a sus votantes si no se sientan a negociar, si no hablan, por qué no lo hacen".