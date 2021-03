"Yo no voy a rendirme nunca", asegura Gonzalo Boye. El abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont denuncia ser víctima de una "persecución judicial" por defender a líderes del independentismo, pero avisa: "No me planteo el exilio, es una decisión política, mi lucha jurídica está aquí".

En una entrevista con EFE, el abogado de origen chileno habla de su tercer libro "¿Cloacas? Sí, claro" (Roca Editorial), en el que denuncia el "empecinamiento" de la justicia para encarcelarlo por una trama de blanqueo de capitales del narcotráfico, después de haberse hecho un nombre como defensor de políticos encausados a raíz del procés, entre ellos Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig o Quim Torra.