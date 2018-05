26 may. 2018

EFE Sevilla 26 may. 2018

El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -uno de los principales acusados en el caso ERE- defiende que el sistema para conceder y pagar las ayudas investigadas no lo montó él, lo hizo la Junta de Andalucía, y su "poder de decisión" era dar o no una ayuda "pero cómo darlas, no".

Guerrero ocupó el cargo entre 1999 y 2008, gran parte del periodo investigado en el caso ERE en cuya pieza política -es investigado en muchas más y entró dos veces en prisión provisional- se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.