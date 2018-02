Vista de la sala de la Audiencia hoy en Sevilla, durante la jornada en la que terminarán de leerse las declaraciones que el exdirector de Trabajo Javier Guerrero(i) ha hecho desde 2011 en la Policía y los Juzgados -que no ratifica-, y que se espera responda a las preguntas de su abogado, en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes socialistas José Antonio Griñán(3d), y Manuel Chaves (c), siguiendo el orden marcado por la Fiscalía Anticorrupción. EFE