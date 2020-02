El primer secretario del PSC, Miquel Iceta (c) participa este domingo en la clausura del congreso del partido en las comarcas gerundenses que se celebra en Platja d'Aro en Girona. EFE/David Borrat

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que la resolución del conflicto catalán solo llegará por el camino del diálogo y el "reencuentro": "¿La solución a este problema es que Oriol Junqueras esté 13 años en prisión? No, no y no", ha afirmado.

Durante su intervención en la clausura del IX congreso del PSC en las comarcas gerundenses, el primer secretario de los socialistas catalanes ha defendido que hay que compatibilizar la crítica a los líderes independentistas con medidas que ayuden a "curar las heridas" abiertas por el procés.