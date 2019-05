20 may. 2019

EFE Madrid 20 may. 2019

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado hoy que habrá investidura de Pedro Sánchez como presidente, aunque se desconozca si va a contar con el apoyo de ERC, ya que la estabilidad del futuro Gobierno "no puede depender" de los independentistas catalanes "porque no están en condiciones de darla", ha agregado.

Según ha declarado Iceta esta noche en el programa "El objetivo" de la Sexta Televisión, "la estabilidad del Gobierno no puede depender de quien no es capaz de proporcionarla y en estos momentos el independentismo no es capaz de proporcionar una estabilidad".