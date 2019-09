El líder del PSC, Miquel Iceta, ha llamado a hacer el "máximo esfuerzo" para sellar un acuerdo que permita la investidura del socialista Pedro Sánchez y evite la repetición electoral en España: "Todo el mundo tendrá que ser responsable de sus decisiones", ha avisado.

"Querríamos un acuerdo que no implique una coalición. ¿Eso es posible? Si me lo pregunta ahora mismo(...) pues hombre, la cosa no parece que vaya por aquí. Pero, como hasta el 23 de septiembre faltan muchos días, lo que llamamos a todo el mundo es a hacer el máximo esfuerzo para llegar a un acuerdo y evitar la repetición de elecciones", ha expuesto en rueda de prensa.