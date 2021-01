El líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que las elecciones catalanas se tienen que celebrar el 14 de febrero si no hay una situación de confinamiento domiciliario: "No abriremos las escuelas y cerraremos los colegios electorales", ha ejemplificado.

"Si se nos dice que incluso podremos ir a esquiar, en febrero. Podremos ir a trabajar, podremos levantarnos pronto para coger el metro. No vemos motivos para no hacerlas (las elecciones) a no ser que nos digan que habrá un confinamiento domiciliario", ha expuesto en una entrevista en TV3.