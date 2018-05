1 may. 2018

EFE Madrid 1 may. 2018

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sostenido hoy que lo "escandaloso" de la sentencia contra La Manada es el fallo, que dicta que no hubo intimidación ni violencia, y ha llamado a "no apartar el foco" de eso, para ponerlo sobre el magistrado autor del voto particular favorable a la absolución de los cinco acusados.

"Creo que es fundamental no apartar el foco del elemento fundamental. Nosotros no vamos a entrar en ningún cambio de foco", ha dicho Iglesias, tras señalar que "hay algunos que quieren poner el foco en la dureza del Código Penal", en alusión al PP, "o en determinados jueces", en referencia al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al PSOE.