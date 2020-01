El vicepresidente del Gobierno de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, asegura que en la resolución del conflicto catalán no habrá acuerdos cien por cien satisfactorios, todos tendrán que ceder, y a los dirigentes del independentismo, dice, los prefiere negociando en las instituciones: "no me gusta verlos en la cárcel".

En una entrevista que publica La Vanguardia y a la pregunta de si sacar de la cárcel a Oriol Junqueras es condición para resolver la crisis catalana, Iglesias señala que no le corresponde al Gobierno determinar la situación procesal de Junqueras y sobre Carles Puigdemont y si debe jugar algún papel en la negociación, Iglesias sostiene que "cada partido decide quienes les representan independientemente de la situación procesal o geográfica".