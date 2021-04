El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertido a ERC de que situar la fecha de caducidad de la mesa de diálogo en 2023, tal y como han acordado los republicanos con la CUP, supone un "chantaje" que revela su escasa "sinceridad" a la hora de negociar con el Estado.

"No es aceptable el planteamiento de: 'vamos a dialogar, nos sentamos a hablar, pero si en dos años no se ha acordado lo que yo quiero, lo haré igualmente por mi cuenta de forma unilateral'. Esto no es dialogar, esto es chantajear, es querer imponer", ha denunciado Illa en una entrevista con Efe.