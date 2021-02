El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que España es una "democracia plena", aunque ha precisado que "esto no quiere decir que no haya recorrido de mejora", pues "la perfección no la ha alcanzado nadie".

En una entrevista en la Cadena SER, el exministro ha restado importancia a unas declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en las que cuestionó la normalidad democrática en España.