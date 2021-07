El exministro de Sanidad Salvador Illa ha manifestado este lunes sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal el confinamiento del primer Estado de alarma que los que, "como siempre, los lunes aciertan la quiniela de los domingos", deberían revisar "lo que decían en su momento".

"No hubo un solo voto en contra del Estado de alarma; hubo abstenciones", por parte de Junts per Catalunya, ERC, la CUP y Bildu, ha destacado Illa, quien ha subrayado: "nadie que se aproxime con objetividad a este asunto" puede decir que el Gobierno no tuvo puntualmente informado al Congreso de los Diputados.