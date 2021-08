El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha abogado este lunes por que todos los participantes de la mesa de diálogo entre gobiernos que tiene previsto reunirse la tercera semana de septiembre lo haga "sin apriorismos" y sin fijar una "fecha límite" para la negociación.

"Tiene que haber una discusión franca y sincera, sin apriorismos, sin poner una fecha límite y sin actitudes que he visto en algunos que dicen 'esto no funcionará', 'si no sale lo que yo quiero nos levantamos'", ha dicho en una entrevista en la cadena autonómica TV3.