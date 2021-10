El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha tendido la mano al Govern para negociar las cuentas de 2022 sin condiciones previas, en caso de que el ejecutivo de Pere Aragonès no logre un acuerdo con la CUP: "No nos podemos permitir que Cataluña no tenga presupuestos", ha subrayado.

En una entrevista con Efe, el jefe de la oposición en Cataluña ha destacado que con este ofrecimiento el PSC "antepone las necesidades de la ciudadanía" a sus "conveniencias tácticas o políticas".