La número dos de Unidas Podemos, Irene Montero, pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare en el debate electoral de mañana en TVE si tiene intención de pactar con Ciudadanos, un partido que, en su opinión, "pone en riesgo los derechos y libertades tanto como Vox".

"La pregunta es: ¿Por qué no responde? He oído muchas veces a Cs decir: 'Yo no voy a pactar con el PSOE', pero no he oído jamás al PSOE decir que no va a pactar con ninguna de las tres derechas, que no va a pactar con Cs. No se atreven a decir una verdad", sostiene en una entrevista con EFE Irene Montero, segunda de la lista al Congreso por Madrid.