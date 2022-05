19 may. 2022

EFE A Coruña 19 may. 2022

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha mostrado este jueves "absoluto respeto" por la casa del Rey, "del rey Felipe VI", y por las "decisiones que pueda adoptar de forma particular" el rey emérito, que pisará España tras cerca de dos años en Abu Dabi.

En una visita a la Delegación del Gobierno en A Coruña, donde ha comparecido en rueda de prensa y ha mantenido un encuentro con representantes de la sociedad civil de Galicia, Rodríguez ha preferido no hacer "ninguna otra consideración" con respecto a esta visita de Juan Carlos I, tampoco acerca de la seguridad, al ser un "tema sensible" sobre el que no conviene dar mayor información, ha manifestado.