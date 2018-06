El eurodiputado socialista y vicelehendakari del Gobierno Vasco, Ramón Jáuregui, considera que la política de dispersión de los presos de ETA "no se sostiene como parte de una estrategia" cuando actualmente "no hay organización terrorista y no hay violencia".

Jáuregui ha presentado esta tarde en Bilbao su libro titulado "Memoria de Euskadi. El relato de la paz", en un acto en el que han participado la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y el diputado, secretario de Política Federal del PSOE y exlehendakari, Patxi López.