El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que cumple prisión por la sentencia del procés, defiende "la legitimidad de la lucha no violenta y la desobediencia civil para transformar la sociedad" y advierte al Estado que "si piensa que perpetuar la impunidad no tiene costes, es que no conoce a la sociedad catalana".

En una carta que envió ayer desde la cárcel de Lledoners a los 182.000 socios de la entidad, después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado suspender las condenas de los líderes independentistas catalanes, Cuixart alienta a los socios a "transformar la indignación colectiva en motor de cambio, con tanta determinación como esperanza".