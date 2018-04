Un desayuno privado entre el líder del PSOE-M, José Manuel Franco, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el Palacio de Cibeles dio lugar a una propuesta "coloquial" para que la regidora encabezara la lista socialista para las próximas elecciones de 2019.

En esa conversación, que se produjo poco después de que Franco fuera elegido secretario general de los socialistas madrileños, Carmena no dijo "ni sí ni no" a la oferta, sino que respondió "con una sonrisa", según ha señalado el dirigente del PSOE-M en rueda de prensa para precisar que no fue "un ofrecimiento formal".