JxCat decidirá si facilita la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, "el lunes por la noche", pero la diputada del espacio posconvergente en el Congreso, Laura Borràs, ya ha avanzado que, en estos momentos, tienen "muchos motivos para votar que no".

"No se dan los condicionantes para poder votar a Pedro Sánchez. El catalanismo político no ha regalado nunca sus votos y no se entendería que lo hiciera ahora", ha asegurado en rueda de prensa en el Parlament, donde ha reprochado al líder del PSOE su "arrogancia", "aversión al pacto" y voluntad de "humillar a la oposición".