La diputada de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, posa para los fotógrafos con un lazo amarillo en solidaridad con los diputados electos encarcelados y huidos en Bruselas, poco antes del comienzo de la sesión constitutiva de la XII legislatura del Parlamento catalán. EFE

La diputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi ha remarcado hoy que el acuerdo con ERC es "muy claro", por lo que ha avisado de que "no entenderían" que Esquerra no apoyara ahora a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, al que pretenden investir a distancia.

En una rueda de prensa en el Parlament después de la sesión constitutiva, Artadi ha valorado el acuerdo alcanzado entre JxCat y ERC para votar a Roger Torrent como presidente del Parlament, lo que ha sucedido esta mañana, y a Carles Puigdemont para la presidencia de la Generalitat en el debate de investidura de finales de mes.