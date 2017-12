El exconseller y número 4 de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull (c), y el exconseller y candidato número seis de Junts per Catalunya por la demarcación de Barcelona, Josep Rull (d), junto a la directora de la campaña, Elsa Artadi (i), celebran los resultados de la candidatura de Junts per Catalunya en las elecciones del pasado 21 de diciembre. EFE