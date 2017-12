El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (c). EFE/Archivo

La asociación de juristas catalanes Llibertats ha recalcado hoy que la normativa no permite una investidura del presidente de la Generalitat por vía telemática, una opción que no descarta Junts per Catalunya (JxCat) para elegir a Carles Puigdemont sin necesidad de que pise territorio español.

Puigdemont se comprometió durante la campaña electoral a regresar a Cataluña si revalidaba el cargo de presidente de la Generalitat, pero le espera una orden de detención cuando pise territorio español, por lo que JxCat busca posibles fórmulas para investirlo a distancia.