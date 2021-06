La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado una denuncia de la Policía tras una intervención en una fiesta ilegal en un piso turístico en la capital que acabó con la entrada de los agentes, tras negársela previamente, al entender que se trata de una desobediencia leve, no tipificada como delito.

La Sección 23 de la Audiencia ha estimado el recurso de los inquilinos del inmueble, de manera que ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid que, además de no admitir a trámite la denuncia "por no ser los hechos constitutivos de infracción penal", deduzca testimonio a los agentes por si hubieran incurrido en infracción penal por la entrada no consentida en ese domicilio.