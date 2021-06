La campaña de las primarias del PSOE-A para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta enfila la recta final sin un claro ganador, con lo que no se descarta que Susana Díaz y Juan Espadas tengan que disputarse la victoria, ya sin Luis Ángel Hierro, en una segunda vuelta el 20 de junio.

Alrededor de 46.000 militantes están llamados a las urnas el próximo domingo 13 de junio, aunque el censo definitivo, una vez realizada la criba de los afiliados que no están al día del pago de las cuotas y que, en consecuencia, no tienen derecho a voto, no ha sido aún facilitado por la Comisión Regional de Garantías Electorales del PSOE-A.