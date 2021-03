La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes que la propuesta de la mayoría de las comunidades autónomas de limitar la movilidad en Semana Santa es "lo único que tiene sentido" para evitar una cuarta ola de contagios y por eso ha pedido responsabilidad al Gobierno de Madrid, que además quedará perimetrado por las autonomías colindantes.

Oltra ha manifestado que a cualquier gobierno autonómico pediría que se ubique en la responsabilidad, también a los gobernantes de la Comunidad de Madrid y, si no, al menos, "que se ubiquen geográficamente", ya que "como no cojan una pértiga, y larga tiene que ser, no van a poder salir" de la región.