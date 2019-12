La diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha dejado claro este miércoles que su partido "no va a dar apoyo" al pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos para hacer presidente a Pedro Sánchez, y ha criticado que ERC pueda estar pensando darle un "cheque en blanco" para la investidura.

En una rueda de prensa en el Congreso, ha explicado que no apoyarán el acuerdo de Gobierno porque "no defiende la autodeterminación" que ellos reclaman para Cataluña, y no pueden avalar una investidura que no solo "no resuelve las necesidades" del pueblo catalán sino que "pone más problemas".