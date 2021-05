16 may. 2021

EFE Barcelona 16 may. 2021

Las diputadas de la CUP en el Parlament Dolors Sabater (d), Laia Estrada (i) y Basha Changue (c) en la Pl Comercial de Barcelona. EFE/Toni Albir

La dirigente de la CUP Dolors Sabater ha pedido este domingo a ERC y a JxCat "responsabilidad" y que aparquen sus intereses partidistas y el "tacticismo", ya que una repetición de las elecciones "no es el camino, no nos lo podemos permitir, no se entendería".

En un acto en Barcelona, la CUP ha redoblado así su presión sobre estos dos partidos independentistas cuando faltan pocos días para que expire el plazo para formar gobierno, el 26 de mayo, y evitar así la convocatoria automática de unas nuevas elecciones autonómicas.