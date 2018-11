El abogado del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, José Manuel García-Quilez (d), durante su intervención en la sala de la Audiencia de Sevilla donde hoy ha expuesto el informe final de su defensa en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. EFE

El abogado del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, José Manuel García-Quilez (d), durante su intervención en la sala de la Audiencia de Sevilla donde hoy ha expuesto el informe final de su defensa en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. EFE

La defensa del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román ha pedido hoy al tribunal que juzga a 21 ex altos cargos de la Junta por el caso ERE que "no dicte una sentencia política", que olvide "las consecuencias mediáticas" de una absolución y que no "intente compensar" las recientes condenas al PP.

El abogado José Manuel García-Quílez representa a Rodríguez Román, que se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación, y ha criticado la falta de concreción de la Fiscalía y las acusaciones respecto a su defendido ante lo que ha considerado "una incriminación grupal como si los acusados fuesen una manada".