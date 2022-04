La presencia de Vox en la Junta de Castilla y León no gusta a las comunidades gobernadas por la izquierda y no entusiasma a la mayoría de las lideradas por el PP, pero en principio no parece que vaya a implicar una ruptura de relaciones por parte del resto de ejecutivos autonómicos.

El presidente asturiano y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, es el único líder regional que ha avisado de que su gobierno no podrá trabajar "en proyectos comunes" con su comunidad vecina, aunque no con el Ejecutivo del popular Alfonso Fernández Mañueco en su conjunto sino con los consejeros de Vox.