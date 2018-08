La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia el alcance penal de la colocación de la pancarta contra el Rey Felipe VI durante el aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), pero por el momento duda de que pueda ser constitutivo de un delito de odio.

El ministerio público tiene en su poder una serie de diligencias informativas remitidas por los Mossos d'Esquadra sobre la colocación de la pancarta el aniversario del 17A con el lema "The spanish king is not welcome in the Catalan Countries" ("el rey español no es bienvenido en los países catalanes"), según fuentes fiscales y de la Policía autonómica consultadas por Efe.