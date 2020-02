La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que no admita a trámite el recurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra su condena de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos en campaña electoral y, en caso de no aceptar su propuesta, pide que se confirme la sentencia.

El ministerio público ha dirigido un escrito, al que ha tenido acceso Efe, en el que impugna todo lo alegado por Torra y deja claro que su condena a año y medio de inhabilitación no afecta "en ningún caso" a "la inviolabilidad parlamentaria" porque no se produjo a raíz de "opiniones vertidas en el Parlamento" sino por "hechos y omisiones ante los requerimientos de la Junta Electoral Central".