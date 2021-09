La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el fin de la instrucción del caso Kitchen, sobre un presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, y ha solicitado que el juez siga investigando la causa, en la que procesó a la cúpula de Interior en 2013, pero exculpó a la dirección del PP en aquella época.

Fuentes fiscales han confirmado a Efe que el ministerio público ha presentado este lunes el recurso contra el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón finalizó la investigación y propuso juzgar a once investigados, entre ellos el exministro del Interior Fernández Díaz y su ex número dos, Francisco Martínez; al tiempo que eximía de responsabilidad directa a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido.