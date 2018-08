El conseller de Interior, Miquel Buch, ha dicho hoy que no ve "normal" que no constaran los antecedentes del imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty en los ficheros policiales y ha advertido de que no se puede "ocultar" información a los Mossos d'Esquadra, que no sabían que había estado en prisión.

En una entrevista a la emisora Rac-1, Buch se ha referido así al contenido de un informe que los Mossos d'Esquadra remitieron a la Audiencia Nacional cuatro días después de los atentados del 17-A, en el que sostenían que no les constaba ninguna detención por parte de ningún cuerpo policial respecto de Es Satty, una figura clave en la célula terrorista.