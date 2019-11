La Junta Electoral de Barcelona ha rechazado la petición de Cs para ordenar el desalojo de la acampada de estudiantes de la plaza Universitat contra la sentencia del 'procés', aunque ha instado a la policía a adoptar las medidas necesarias para que no interfiera en la votación del 10N.

En su resolución, que es recurrible, la Junta Electoral Provincial sostiene que la acampada no ocupa toda la plaza, su asistencia "no le otorga una gran repercusión" y que su manifiesto "no contiene mención alguna directa a ninguna fuerza política ni apelación directa al voto", ya que ha incorporado reivindicaciones que van "mucho más allá" del independentismo.