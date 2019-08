La cadena de televisión estadounidense CBS creará una nueva serie basada en la película de ciencia ficción "The Man Who Fell To Earth", protagonizada por el artista David Bowie en 1976, anunció el canal este jueves.

La CBS confirmó este nuevo proyecto en un evento de la Asociación Estadounidense de Críticos de Televisión en el que adelantó los detalles de la nueva producción, que se estrenará en su futura plataforma de contenidos en internet CBS All Access.