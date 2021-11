La renuncia de las asociaciones judiciales y fiscales a recurrir el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, pese a que algunas fueron muy criticas, afianzó su elección, porque, según el Supremo, de haberlo impugnado habría resuelto el fondo de la controversia porque estaban legitimadas.

La Sección cuarta de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal difundió este miércoles las sentencias con las que ratificó el nombramiento de la exministra de Justicia como fiscal general al no admitir los recursos de PP y Vox por no tener "legitimación activa" para recurrir, lo que no ocurre con otros actores.