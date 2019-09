El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha trasladado este lunes al rey la necesidad de que los partidos constitucionalistas se impliquen en la gobernabilidad de España para evitar un Ejecutivo que esté al albur de fuerzas como los independentistas.

"Nuestro país no tendrá una gobernabilidad seria, eficaz y sólida en tanto en cuanto no se impliquen en ella los partidos constitucionalistas; mientras esté al albur de partidos no constitucionalistas, no podremos decir que España ha superado una etapa de inestabilidad que data de las elecciones de diciembre de 2015", ha añadido.