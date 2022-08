Cuadrillas helitransportadas coordinadas por la empresa Talher para actuar en los incendios de Castilla y León. Ingenieros Forestales y de Montes coinciden en poner la gestión forestal en el foco de los incendios y aseguran que no se trata de mandar más bomberos a fuegos que no se pueden apagar sino de cuidar y aprovechar los montes todo el año, para que el abandono y la despoblación no sean la chispa de megaincendios imposibles de controlar. EFE/ Talher SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Los ingenieros Forestales y de Montes Ana Isabel Magilde (i), Anunciación Herrero (c) y Juan Andrés Oria de Rueda (d) analizan en una entrevista las causas de los grandes incendios forestales y coinciden en poner la gestión forestal en el centro de las soluciones. EFE/Almudena Álvarez

Los expertos coinciden: los megaincendios o teraincendos que tanto daño están causando este verano no se pueden controlar. No se trata de doblar efectivos en verano, hay que mantenerlos todo el año. No se trata de apagar grandes fuegos, hay que evitar que se produzcan. Sobre todo, porque “no hay capacidad técnica para apagarlos, hay que evitar que surjan”, afirma en una entrevista a EFE el doctor ingeniero de Montes de la Universidad de Valladolid Juan Andrés Oria de Rueda.