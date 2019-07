La llegada de Vox al escenario político ha trastocado la estrategia de pactos. Las mesas a tres, en este caso con PP y Ciudadanos, no despegan, la foto del trío resta puntos, y los documentos firmados, que evidencian acuerdos en la sombra, no aparecen salvo alguno publicado en las redes o exhibido "in extremis" en rueda de prensa.

Y en este contexto, donde el PP se reúne con las otras dos formaciones pero por separado y Cs niega a Vox reiteradamente, se cocinan mil y una formas de pactar con la formación de extrema derecha, pero de forma indirecta, sin que parezca que se está en ello.